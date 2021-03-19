عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

تقام اليوم الجمعة، صلاة جنازة الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، الذي توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.





هذا، ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر (الشيخ زايد) على محور 26 يوليو.





توفى منذ قليل الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق وذلك عن عمر ناهز الـ69 عاما، إثر أصابته بكورونا.



