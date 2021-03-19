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عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:01 ص
شاكر عبد الحميد
شاكر عبد الحميد
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تقام اليوم الجمعة، صلاة جنازة الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، الذي توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

هذا، ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر (الشيخ زايد) على محور 26 يوليو.

توفى منذ قليل الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق وذلك عن عمر ناهز الـ69 عاما، إثر أصابته بكورونا.

يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراة تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عمل مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين واستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين 2005 - 2011)، متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.

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