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أزمة جديدة في الزمالك بطلها باتشيكو

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:02 ص
باتشيكو
باتشيكو
الفجر الرياضي
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أمهل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك إدارة الفارس الأبيض 10 أيام من أجل منحه مستحقاته.

وكشف عمر ياسين عن منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق مهلة لمدة 10 أيام للإدارة للحصول على مستحقاته.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن باتشيكو وحال عدم حصوله على مستحقاته سيتقدم بشكوى ضد إدارة الزمالك في الفيفا وسيحصل على مستحقاته كاملة.

وأشار إلى أن الزمالك وقتها سيكون مهدد بخصم نقاط من رصيده بالإضافة إلى حرمانه من القيد.

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