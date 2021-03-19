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نجم ليفربول مطلوب في دورتموند

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:02 ص
ليفربول
ليفربول
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن بروسيا دورتموند الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي نجم ليفربول الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة فوتبول إنسايدر البريطانية بأن بروسيا دورتموند يفكر في تقديم عرضاً رسمياً من أجل التعاقد مع أوريجي.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن بروسيا دورتموند يمكنه التعاقد مع النجم البلجيكي البالغ من العمر 25 عاماً مقابل حوالي 12 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ديفوك أوريجي يلعب في ليفربول منذ عام 2018 وخاض مع الريدز حتى الآن 157 مباراة وسجل 35 هدفاً وصنع 14هدف آخرين وينتهي عقده مع الحمر في 2024.

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