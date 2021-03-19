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إلهام شاهين: "أبويا شتمني وهو على فراش الموت"

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:15 ص
بوابة الفجر
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سردت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل خلافها مع والدها لرفضه دخولها مجال التمثيل، مشيرة إلى أنها زارته في اخر ايامه بالمستشفى، وعندما حاولت أن تطعمه رفض وقام بسبها.


وأضافت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلان: " دخلت المعلقة غصب عنه فطير طبق الجيلي في خلقتي، ونزل على وشي وكل هدومي، وشتمني شتيمة ما ينفعش أقولها".


 وأكدت: "أنا مش زعلانة ولا ندمانة إنى دخلت التمثيل غصب عنه، لأن التمثيل مش غلط وأنا كنت بحب الفن".

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