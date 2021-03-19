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نهائي كأس ملك إسبانيا بدون جمهور

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:30 ص
برشلونة
برشلونة
وكالات
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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس، عن غياب الجماهير عن المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لموسم 2019-2020 المؤجلة.

وكانت هناك آمال بالسماح ببعض الحضور الجماهيري في المباراة التي تأجلت حتى الثالث من أبريل المقبل بين فريقي إقليم الباسك، أتلتيك بيلباو، وريال سوسييداد، والمقرر أن تقام على ملعب "لاكارتوخا" في إشبيلية، لكن السلطات الصحية لم تسمح بذلك في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، إنه في ظل القيود المفروضة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، لن يتمكن أي جمهور من خارج المدينة (إشبيلية) من الحضور.

وأضاف الاتحاد "وتم إبلاغ الفريقين بذلك وقالا إنهما يقبلان بأي قرار يتخذه الاتحاد".

وقال البيان أيضا "وبهذا توصلت الإدارة الصحية المحلية في الأندلس والاتحاد الإسباني لكرة القدم لاتفاق بإقامة المباراة بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة في استاد لاكارتوخا".

ولم يذكر الاتحاد شيئا يتعلق بموضوع الحضور الجماهيري في نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم، والمقرر في الـ17 من أبريل المقبل بين برشلونة وأتلتيك بيلباو.

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