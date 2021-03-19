هدف الأهلي في الصيف.. المصري يعلن تجديد عقد نجمه

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن اللاعب كريم العراقي وقع على بياض من أجل تجديد عقده مع النادي والذي يعد واحدا من اللاعبين المطلوبين في الأهلي.





وقال حسن في تصريحات لإذاعة أون تايم سبورتس:"تمكنا من تقريب وجهات النظر مع اللاعب وتوصلنا إلى حلول ترضي الجميع".





وتابع: "كريم وقع عقد يمتد لثلاث سنوات ونصف، وهذا جاء بعد إصرار النادي الشديد على استمرار اللاعب داخل صفوفه ".





وواصل:"اتفقنا مع العراقي على عدم وجود شرط جزائي في العقد، مقابل الوعد بالموافقة على احتراف اللاعب حال وصول عرض مناسب لضمه عقب اوليمبياد طوكيو ".





جدير بالذكر أن المصري يتواجد في المركز السابع برصيد 23 نقطة من 15لقاء، فاز 5، وتعادل 8، وتلقى الهزيمة في مباراتين.



