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عاجل.. حقيقة إصابة رضا البحراوي بفيروس كورونا (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:08 ص
رضا البحراوي
رضا البحراوي
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نفى المطرب الشعبي، رضا البحراوي، شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وأكد "البحراوي"، في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بصحة جيدة، مطالبا "بتوع الإشاعات" أن يتوقفوا عن نشر هذه الشائعات، معقبا: "إحنا على وضعنا لحد ما نقابل ربنا، ويا مستنين وقعتي أنا لسة أهو بصحتي".

وشدد على أن ما حدث هو أنه أصيب بـ"دور برد" عادي، وخضعوا للتحاليل الطبية والتي أظهرت سلبية الإصابة بفيروس كورونا.

هذا، ويمكنك مشاهدة الفيديو من هنا.

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كورونا فيروس كورونا رضا البحراوي

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