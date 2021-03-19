منافس جديد لبرشلونة على صفقة أجويرو

يسعى نادي برشلونة لضم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويعد أجويرو صديقا مقرباً للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مما جعل الإسباني خوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة يفكر جدياً في ضمه، لإقناع ميسي بالبقاء ضمن صفوف الفريق.





وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يتابع عن كثب موقف المهاجم الأرجنتيني، والذي حاول البلوز ضمه قبل انتقاله لصفوف السيتيزن.





ولم يلعب أجويرو هذا الموسم سوى 14 لقاء مع مان سيتي لكثرة إصاباته، وإصابته بفيروس كورونا.





وانتقل سيرخيو أجويرو إلى صفوف مانشستر سيتي قادماً من أتليتكو مدريد حيث شارك في 384مباراة سجل خلالها257 هدف.



