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طارق حامد يكشف حقيقة رفضه نزول تدريبات الزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:00 ص
طارق حامد
طارق حامد
علي خلاف
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نفى طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد بشأن رفضه نزول أحد تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

تصريحات طارق حامد لاعب وسط الزمالك

وأكد طارق حامد عبر تصريحات صحفية مساء الخميس، أنه يركز فقط في تدريباته مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومبارياته الرسمية ولا يلتفت للقيل والقال.

وقال حامد بشأن رفضه نزول إحدى تدريبات الزمالك: " لم يحدث ولا يوجد تمرين واحد لم أشارك فيه، جماهير الزمالك تعلم جيدا من هو طارق حامد ومدي حبه وارتباطه بالزمالك وجماهيره حتي في أصعب الأوقات".

وأوضح لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الفريق يمر بظروف صعبة بالفعل مشيراً إلى أنه يلتمس العذر للجماهير الغاضبة بسبب الأداء والنتائج في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد طارق حامد أن الزمالك قادر على تخطي هذه الكبوة والمحنة بدعم جماهير القلعة البيضاء وقتال اللاعبين، لافتا أن اللاعبين دائما ما يبحثون عن الفوز في جميع المباريات لكن كرة القدم.

وأتم طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تصريحاته موجها الشكر لجماهير الزمالك على صبرها ودعمها لناديهم في هذه الظروف الصعبة ووعدهم أن القادم أفضل.

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طارق حامد رياضة دوري ابطال افريقيا

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