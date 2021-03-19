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شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل عمرو يوسف الملك (صورة)

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
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نشر المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر عبر صفحته على "فيسبوك"، البوستر الرسمي لمسلسل الملك بطولة النجم عمرو يوسف.

ومن المقرر أن يشارك  المسلسل التاريخي في سباق دراما رمضان 2021.

وعلق تامر مرسي على "الملك.. عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ.. المتحدة تعيد أمجاد الدراما المصرية".

وكان الفنان عمرو يوسف نشر مؤخرا صورا له من كواليس مسلسل الملك برفقة مصمم معارك المسلسل.

وكتب عمرو يوسف عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام: "مصمم معارك المسلسل جالنا مخصوص من هوليوود.. الملك رمضان٢٠٢١ عمرو يوسف".

شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل عمرو يوسف الملك (صورة)
شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل عمرو يوسف الملك (صورة)

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مسلسل عمرو يوسف الملك

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