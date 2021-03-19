أزمة تواجه أشرف حكيمي مع إنتر ميلان

قال نادي إنتر ميلان الإيطالي، إنه سيتم توقف كافة الأنشطة الرياضية داخل النادي لمدة 4 أيام بطلب من السلطات الصحية في البلاد، بعد ثبوت إصابة لاعبين اثنين في صفوفه، بفيروس كورونا المستجد.





وكشف إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إصابة الثنائي الهولندي، ستيفان دي فراي وماتياس فيتشينو بفيروس كورونا، بعد أن جاءت الفحوصات الخاصة بهما إيجابية، صباح اليوم الخميس.





وبناء على قرار السلطات الصحية في إيطاليا، فقد تأجلت مباراة إنتر ميلان مع ضيفه ساسوولو يوم السبت القادم 20 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من "الكالتشيو".





كما يمنع هذا القرار النادي من السماح للاعبيه الدوليين لتمثيل منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي القادمة، وسيخضع الجميع لاختبارات كورونا قبل استئناف النشاط يوم الاثنين المقبل. وسيضع هذا القرار اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي في ورطة بعد أن تم استدعاؤه من قبل مدرب "الأسود" البوسني وحيد خاليلوزيتش للمشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة أمام كل من موريتانيا وبوروندي على الترتيب.





وشهدت قائمة المنتخب المغربي غياب بدر بانون مدافع الأهلي وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك.





وضمت القائمة كلا من اللاعبين:





حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي، أنس الزنيتي.





خط الدفاع: سفيان شاكلا، غانم سايس، زهي فضال، نايف أكرد، أشرف حكيمي، عصام الشباك، نبيل درار، آدم ماسينا.





خط الوسط: يحيى جبران، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، أسامة طنان، سليم أملاح، عادل تاعرابت.





خط الهجوم: حكيم زياش، زكرياء أبو كحلال، سفيان رحيمي، يوسف العربي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، منير الحدادي.





ويتصدر المغرب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، ويليه منتخب موريتانيا الوصيف بـرصيد نقاط، وبوروندي في المركز الرابع بأربع نقاط، ومن ثم منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط.



