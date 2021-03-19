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رئيس الزمالك يتحدث عن الأمر الغريب بعد رحيل مرتضى منصور

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:59 ص
عماد عبد العزيز
عماد عبد العزيز
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كشف رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عماد عبد العزيز، مساء أمس عن حبه للعمل في صمت بعيدا عن أضواء وسائل الإعلام.

وقال عبدالعزيز في مؤتمر صحافي اليوم إن اللجنة الثلاثية التي تم تكليفها بإدارة الزمالك ليست في خصومة مع أي شخص، مشيراً إلى أنها تعمل بكل احترام من أجل النادي.

وأكد عبدالعزيز أن اللجنة عندما بدأت عملها بشكل رسمي داخل النادي، بعد قرار وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بعزل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور في ديسمبر الماضي، وجدت أموراً غريبة، مؤكداً أن كل شيء بالمستندات.

وأوضح أنه منذ تعيين اللجنة وصل الإجمالي المستحقات لفريق كرة القدم 152 مليون جنيه، ولم تقبل اللجنة إلي تبرعات مالية.

وأوضح رئيس الزمالك أن هناك شخصاً تبرع بخمسة ملايين جنيه ورفضت اللجنة، ووجهت له الشكر علي ذلك ثم حاول التبرع بمبلغ 400 ألف جنيه، وجددت اللجنة رفضها وشكرها لأن الزمالك غني بموارده.

وقال إنه لا يسعى لرئاسة نادي الزمالك مستقبلا، ولا يحب لعبة الانتخابات الموجودة في الأندية، مؤكداً أنه رئيس لجنة مكلفة فقط بإدارة النادي وليس رئيس الزمالك رغم أنه شرف له.

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عماد عبد العزيز اخبار الزمالك

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