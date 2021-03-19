كارتيرون يفاجئ الزمالك بتصريح مثير

كشف المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم، الفرنسي باتريس كارتيرون، سبب عودته من جديد لقيادة الفريق الأبيض.





وكان كارتيرون الذي رحل عن الزمالك في سبتمبر من العام الماضي، لتدريب التعاون السعودي، قد عاد للفريق مجدداً ليقوده بدلاً من البرتغالي جيمي باتشيكو.





وقال كارتيرون في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر نادي الزمالك، إنه قرر العودة من جديد لقيادة الزمالك لحصد الألقاب والبطولات مع النادي.





ووجه المدرب الفرنسي الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك النادي لثقته الكاملة في إمكانياته الفنية، بجانب منحه جميع الصلاحيات الفنية ودعمه في كل القرارات الخاصة لمصلحة الفريق.





وأوضح إنه لم يرحل عن الزمالك في الولاية الأولى بسبب الأموال، لكنه أشار إلى وجود مشاكل عديدة واجهته خلال تلك الفترة، لكنه رفض الدخول في تفاصيل بشأنها.





وتابع أنه يسعى لبناء فريق قوي للمنافسة على البطولات والألقاب في الفترة المقبلة، وأضاف أن عقده مع التعاون السعودي كان لمدة موسمين إلا أنه فوجيء برغبة الإدارة في الإطاحة به بعد مرور شهرين فقط.





وأوضح أنه تحدث مع لاعبي التعاون السعودي عن أهدافه وتطلعاته مع الفريق إلا أن مستوى اللاعبين لم يساعده في تحقيق طموحاته.





وكان كارتيرون قاد الزمالك في أول مباراة له أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث خسر الفريق المصري 0-1، لتتضاءل أماله في التأهل إلى دور الثمانية من المسابقة باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط، وبفارق ثماني نقاط خلف الترجي المتصدر وست نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.





وعلى مستوى بطولة الدوري يتصدر الزمالك ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة مع خوضه 14 مباراة، فيما يحتل غريمه التقليدي وحامل اللقب فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 27 نقطة بعد خوضه 11 مباراة فقط.



