Advertisements

كارتيرون يفاجئ الزمالك بتصريح مثير

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:31 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
كشف المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم، الفرنسي باتريس كارتيرون، سبب عودته من جديد لقيادة الفريق الأبيض.

وكان كارتيرون الذي رحل عن الزمالك في سبتمبر من العام الماضي، لتدريب التعاون السعودي، قد عاد للفريق مجدداً ليقوده بدلاً من البرتغالي جيمي باتشيكو.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر نادي الزمالك، إنه قرر العودة من جديد لقيادة الزمالك لحصد الألقاب والبطولات مع النادي.

ووجه المدرب الفرنسي الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك النادي لثقته الكاملة في إمكانياته الفنية، بجانب منحه جميع الصلاحيات الفنية ودعمه في كل القرارات الخاصة لمصلحة الفريق.

وأوضح إنه لم يرحل عن الزمالك في الولاية الأولى بسبب الأموال، لكنه أشار إلى وجود مشاكل عديدة واجهته خلال تلك الفترة، لكنه رفض الدخول في تفاصيل بشأنها.

وتابع أنه يسعى لبناء فريق قوي للمنافسة على البطولات والألقاب في الفترة المقبلة، وأضاف أن عقده مع التعاون السعودي كان لمدة موسمين إلا أنه فوجيء برغبة الإدارة في الإطاحة به بعد مرور شهرين فقط.

وأوضح أنه تحدث مع لاعبي التعاون السعودي عن أهدافه وتطلعاته مع الفريق إلا أن مستوى اللاعبين لم يساعده في تحقيق طموحاته.

وكان كارتيرون قاد الزمالك في أول مباراة له أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث خسر الفريق المصري 0-1، لتتضاءل أماله في التأهل إلى دور الثمانية من المسابقة باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط، وبفارق ثماني نقاط خلف الترجي المتصدر وست نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.

وعلى مستوى بطولة الدوري يتصدر الزمالك ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة مع خوضه 14 مباراة، فيما يحتل غريمه التقليدي وحامل اللقب فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 27 نقطة بعد خوضه 11 مباراة فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون دوري ابطال افريقيا الزمالك

أخبار تهمك

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الزمالك يتحدث عن الأمر الغريب بعد رحيل مرتضى منصور

منذ ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 ص

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

11:35 م

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار