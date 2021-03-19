موقف شالكه الصعب يقرب ليفربول من خطف صفقة مميزة

دخل ماثيو هوب مهاجم فريق شالكه الألماني، صاحب الـ20 عامًا، دائرة اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي لضمه خلال الفترة المقبلة، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.





ليفربول كان قد تعاقد مع أوزان كاباك مدافع شالكه، في انتقالات يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 1.1 مليون يورو مع أحقية الشراء في الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويحظى مهاجم شالكه الشاب باهتمام أياكس أمستردام الهولندي، ولكنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن، كما هو الحال لنادي ليفربول الإنجليزي.





وأوضحت التقارير أن رحيل اللاعب من الأمور المتوقعة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار بقاء الفريق الألماني في قاع جدول ترتيب الدوري الألماني واقترابه من الهبوط إلى الدرجة الثانية.



