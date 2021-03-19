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محاولات لإقناع موسيماني بالعفو عن كهربا

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:01 ص
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي
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لازالت المحاولات جارية داخل النادي الأهلي، من أجل إقناع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالعفو عن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق، والسماح له بالمشاركة في التدريبات، بعد الأزمة التي اشتعلت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك من أجل إشراكه في مباراة الفريق المقبلة أمام المريخ السوداني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها في الثاني من شهر أبريل المقبل، بالسودان.

يشار إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كانت قد قامت بتوقيع عقوبة على محمود عبدالمنعم كهربا، وذلك عن طريق إيقافه لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية 200 ألف جنيه، في شهر مارس الجاري، بعد مشادته مع المدير الفني الجنوب إفريقي، عقب انتهاء مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى البعض في النادي الأهلي مستغلين نشوة الفوز الإفريقي، لإقناع موسيماني بإشراك محمود كهربا، في تدريبات الفريق عقب العودة من الإجازة التي منحها للفريق والتي تمتد لمدة 5 أيام، بعد الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء الماضي، وأوضحت التقارير أن المدرب في طريقه للعفو عنه.

يأتي ذلك بعد انضباط اللاعب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الضرر الذي طاله بالابتعاد عن صفوف المنتخب الوطني الذي يخوض التصفيات الإفريقية بمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري، خاصة أنه كان ضمن المرشحين بقوة للانضمام للفراعنة بعد مستواه الجيد مع الأحمر.

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موسيماني محاولات كهربا دوري ابطال افريقيا العفو

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