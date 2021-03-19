نجم ريال مدريد يرفض تمديد عقده

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن مستقبل لوكاس فاسكيز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، في الفترة المقبلة بعد اقتراب نهاية عقده مع الملكي.





كواليس تمديد عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد





وذكرت صحيفة صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لوكاس فاسكيز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد يبحث عن وجهة جديدة له، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة أن لوكاس فاسكيز رفض العرض الذي قدمه ريال مدريد في شهر يناير الماضي بالتجديد 3 سنوات مع خفض راتبه بنسبة 10%.





وتابعت الصحيفة المحادثات بين لوكاس فاسكيز ومسؤولي ريال مدريد الإسباني، قد هدأت حتى الاجتماع الأخير، وأصبح من الواضح أن مستقبل الطرفين لا يسير في نفس المسار.





وأكملت الصحيفة أن هدف فاسكيز هو إيجاد فريق لديه طموح ويقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن لوكاس ملتزم بشكل تام تجاه ريال مدريد حتى نهاية عقده.





الجدير بالذكر أن لوكاس فاسكيز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، قد غاب فقط عن 7 مباريات من أصل 37 مباراة خاضها الملكي هذا الموسم في جميع المسابقات.



