Advertisements

نجم ريال مدريد يرفض تمديد عقده

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:31 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف
Advertisements
تحدث تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن مستقبل لوكاس فاسكيز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، في الفترة المقبلة بعد اقتراب نهاية عقده مع الملكي.

كواليس تمديد عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد

وذكرت صحيفة صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لوكاس فاسكيز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد يبحث عن وجهة جديدة له، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن لوكاس فاسكيز رفض العرض الذي قدمه ريال مدريد في شهر يناير الماضي بالتجديد 3 سنوات مع خفض راتبه بنسبة 10%.

وتابعت الصحيفة المحادثات بين لوكاس فاسكيز ومسؤولي ريال مدريد الإسباني، قد هدأت حتى الاجتماع الأخير، وأصبح من الواضح أن مستقبل الطرفين لا يسير في نفس المسار.

وأكملت الصحيفة أن هدف فاسكيز هو إيجاد فريق لديه طموح ويقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن لوكاس ملتزم بشكل تام تجاه ريال مدريد حتى نهاية عقده.

الجدير بالذكر أن لوكاس فاسكيز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، قد غاب فقط عن 7 مباريات من أصل 37 مباراة خاضها الملكي هذا الموسم في جميع المسابقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاسكيز ريال مدريد

أخبار تهمك

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 21 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 23 ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ حوالي 10 ساعة

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الزمالك يتحدث عن الأمر الغريب بعد رحيل مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

04:01 ص

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

11:35 م

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار