لقاء الخميسي تهاجم مدرب منتخب مصر

شنت الفنانة لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة هجوماً حادًا على حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.





وقالت لقاء الخميسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" لا أتدخل في شئون كرة القدم وأكتفي بالمتابعة عن بعد وتشجيع زوجي لأني أؤمن بموهبته كحارس مميز ولكن الظروف تحالفت ضده".





وواصلت: " عبد المنصف تعرض لضغط نفسي كبير لا يتحمله أي إنسان لكنه قاوم واستمر وأصبح أحد أقوى وأفضل حراس الكرة المصرية".





وتابعت: "ما أعلمه أن حراس المرمى لا علاقة لهم بالعمر طالما الفورمة البدنية جيدة وهناك تألق، أوسة كان في المنتخب ودائما يلعب برجولة والراحل محمود الجوهري كان يحبه بشدة ويدعمه. سأدلي برأيي في اختيارات المنتخب المصري، عدم اختيار عبد المنصف يدل بشكل واضح أن التقييم والاختيار ليس عادلاً ولا علاقة له باللاعب واجتهاده ومستواه لكن هناك معايير أخرى غير مفهومة للاختيار. متى سيكون هناك معيار للاختيارات؟ وتكون هذه المعايير عملية وليست عاطفية أو بالحب".



