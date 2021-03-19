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مانشستر يونايتد يتجه للتعاقد مع حارس جديد

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:01 ص
دافيد دي خيا
دافيد دي خيا
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقة غير متوقعة من أجل تدعيم أحد المراكز الحساسة في قائمة الفريق الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر يونايتد يستعد لإصلاح شامل في مركز حراسة المرمى أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير يخطط للتعاقد مع إميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الحالي وآرسنال السابق عقب نهاية الموسم الحالي، حيث يقدم مارتينيز مستويات رائة في الموسم الحالي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه أصبح من المؤكد رحيل حارس الشياطين الحمر الأرجنتيني سيرجيو روميرو البالغ من العمر 34 عاما بعد أن فشل انتقاله إلى إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية كما أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في الصيف المقبل وبالتالي فسيرحل مجانا.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد أصبح يرى أنه حان الوقت لإنهاء مسيرة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع الفريق على الرغم من امتداد عقده حتى 2023.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن المان يونايتد كان قد جدد عقد دي خيا في 2019 ليمنحه راتبا أسبوعيا تبلغ قيمته 375 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه مع تراجع مستوى دي خيا الواضح فإن مانشستر يونايتد يرغب في الاعتماد على دين هندرسون كحارس أساسي للفريق والتعاقد مع مارتينيز لخلق منافسة معه.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن مارتينيز نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مباراة من أصل 27 مواجهة خاضها في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

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مانشستر يونايتد حارس جديد

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