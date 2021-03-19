حيلة أخيرة من الزمالك لإنهاء أزمة شيكابالا

ترغب اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، في الخروج بأقل الأضرار من أزمة مستحقات نادي سبورتينج لشبونة البرتغالى، من بيع محمود عبد الرزاق شيكابالا للفارس الابيض فى موسم 2015.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي تفكر في إعارة بعض عناصر فى قطاع الناشئين والشباب على الفريق البرتغالى، وذلك من أجل تخفيض العقوبة المادية الموقعة من الفيفا.





وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم، وقع عقوبة على نادي الزمالك، تقدر بقيمة 800 ألف دولار، تسدد إلي النادي البرتغالي، وذلك من أجل انهاء أزمة مستحقات شيكابالا.





وقامت إدارة الزمالك بالتواصل مع لشبونة في الساعات الأخيرة، من أجل دراسة إمكانية إعارة بعض اللاعبين المميزين، في إنتظار رد النادي البرتغالي.



