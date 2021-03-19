إليسا: قلبي على بلدي لبنان وشعبه

انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا، في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، المسئولين بلادها مجددا بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها لبنان حاليا.

وكتبت إليسا قائلة: "مش مهتمة بل السياسة أبدا بس أنا لبنانية وعايشي بلبنان بس قلبي على بلدي الحلو لبنان".

وأضافت: يللي حاكمين الشعب اللبناني شوية مجرمين وشوية عملاء وكل لبناني ساكت شيطان أخرس".