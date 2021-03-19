Advertisements

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 19 مارس 2021.. "احذر من نقص الفيتامينات"

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:35 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
Advertisements
يوافق اليوم 19 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 19 مارس 2021.

برج الحمل: 
توضيح مشاعرك أولا بأول سواءً بالرضا أو الرفض يضمن سير العلاقة فى العمل أو العاطفة بسلاسَة خاليةً من الضغائن بمشيئة الله تعَالى.

برج الثور: 
نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز بعملك،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.

برج الجوزاء: 
إن صادفت عراقيل وهذا وارد فلست من الصنف الذى يشتكى سوء الحظ، فالعراقيل بمثابة فطورك اليومى.

برج السّرطان: 
الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.

برج الأسد: 
أنت محور إهتمام أسرتك بك وتشعر أنك المُدلل، سواء كنت إبنًا أو أبًا فالعناية بك تجعلك تشعربأهميتك لديهم،أرجو ألايكون السّبب نزلة برد حادة.

برج العذراء: 
إبتعد عن الطرق المختصرة ومفهوم الفهلوة فى أداء عملك وتمسّك بالأسلوب الرّوتينى النّمطى الشّاق لكن المأمون.

برج الميزان: 
توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب: 
قد تقوم بالتضحية بوقتك أو راحتك لحل مشكلة شخص آخر، قد لاتجد التقدير الكافى أو كلمة شكر بعد أداء الخدمة، تكفيك راحة البال.

برج القوس: 
غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة وتكون محل تقدير،إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فورًا.

برج الجدى: 
نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.

برج الدّلو: 
قد تحقق أرباح أو تقدّم بسبب نصيحة ثمينة يقدمها لك أحدهم فافتح أذنيك جيدًا ولاتستخف بآراء من حولك فلست وحدك من تحتكر الحكمة.

برج الحُوت: 
عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم،قم بأخذ المفيد منها بعيْن الإعتبار، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم بوابة الفجر الفجر الأبراج

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يصدم زيدان وبيريز ويرفض تجديد عقده

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 21 ساعة

أول صفقة يرغب كارتيرون في التعاقد معها بالزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يفاجئ الزمالك بتصريح مثير

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى الأحد 1/7/2018..اللّون الذّهَبِى!

الطالع الفلكى الخَمِيس 8/11/2018..نَجَاحَات جُوبِيتَر!

الطالع الفلكي الجُمعَة 25/1/2019…الفَنّ وَالمُجْتَمَع!

الطالع الفلكى الثّلاثَاء 26/3/2019..أقرَبْ المُقَرّبِين!

الطالع الفلكى الجُمعَه 5/4/2019..نَجَاح مُسَافِر!

الطالع الفلكى الإثنين 9/12/2019..مَكَاسِبْ التّواصُلْ!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

04:01 ص

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

11:35 م

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

10:55 م

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار