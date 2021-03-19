حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 19 مارس 2021.. "احذر من نقص الفيتامينات"

يوافق اليوم 19 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 19 مارس 2021.





برج الحمل:

توضيح مشاعرك أولا بأول سواءً بالرضا أو الرفض يضمن سير العلاقة فى العمل أو العاطفة بسلاسَة خاليةً من الضغائن بمشيئة الله تعَالى.





برج الثور:

نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز بعملك،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج الجوزاء:

إن صادفت عراقيل وهذا وارد فلست من الصنف الذى يشتكى سوء الحظ، فالعراقيل بمثابة فطورك اليومى.





برج السّرطان:

الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الأسد:

أنت محور إهتمام أسرتك بك وتشعر أنك المُدلل، سواء كنت إبنًا أو أبًا فالعناية بك تجعلك تشعربأهميتك لديهم،أرجو ألايكون السّبب نزلة برد حادة.





برج العذراء:

إبتعد عن الطرق المختصرة ومفهوم الفهلوة فى أداء عملك وتمسّك بالأسلوب الرّوتينى النّمطى الشّاق لكن المأمون.





برج الميزان:

توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب:

قد تقوم بالتضحية بوقتك أو راحتك لحل مشكلة شخص آخر، قد لاتجد التقدير الكافى أو كلمة شكر بعد أداء الخدمة، تكفيك راحة البال.





برج القوس:

غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة وتكون محل تقدير،إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فورًا.





برج الجدى:

نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الدّلو:

قد تحقق أرباح أو تقدّم بسبب نصيحة ثمينة يقدمها لك أحدهم فافتح أذنيك جيدًا ولاتستخف بآراء من حولك فلست وحدك من تحتكر الحكمة.





برج الحُوت: