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حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 19 مارس 2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:39 ص
برج الأسد
برج الأسد
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الأسد اليوم 19 مارس 2021
أنت محور إهتمام أسرتك بك وتشعر أنك المُدلل، سواء كنت إبنًا أو أبًا فالعناية بك تجعلك تشعربأهميتك لديهم،أرجو ألايكون السّبب نزلة برد حادة.

صفات برج الأسد:
مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.

أشهر مواليد برج الأسد: نابليون بونابرت، موسوليني، عمر الخيام، جورج برنارد شو، أرنولد شوارزنيجر، وفيدل كاسترو.

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