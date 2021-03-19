حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 19 مارس 2021

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توقعات برج الأسد اليوم 19 مارس 2021

أنت محور إهتمام أسرتك بك وتشعر أنك المُدلل، سواء كنت إبنًا أو أبًا فالعناية بك تجعلك تشعربأهميتك لديهم،أرجو ألايكون السّبب نزلة برد حادة.





صفات برج الأسد:

مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.



