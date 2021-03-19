نتالي بورتمان تتعاون مع شبكة أبل tv في أعمال فنية جديدة



ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن العقد بين بورتمان والشبكة يشمل مشاركتها في الانتاج والاشراف على مجموعة أعمال تليفزيونية جديدة.



وستكون هذه هي التجربة الأولى لنتالي بورتمان في عالم الانتاج التليفزيوني.



وقعت النجمة نتالي بورتمان عقد تعاون مع منصة الانتاج والبث الرقمي أبل tv، التابعة لشركة الإلكترونيات العملاقة أبل.