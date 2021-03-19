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نتالي بورتمان تتعاون مع شبكة أبل tv في أعمال فنية جديدة
الجمعة 19/مارس/2021 - 07:49 ص
أحمد جمال أحمد
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وقعت النجمة نتالي بورتمان عقد تعاون مع منصة الانتاج والبث الرقمي أبل tv، التابعة لشركة الإلكترونيات العملاقة أبل.
ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن العقد بين بورتمان والشبكة يشمل مشاركتها في الانتاج والاشراف على مجموعة أعمال تليفزيونية جديدة.
وستكون هذه هي التجربة الأولى لنتالي بورتمان في عالم الانتاج التليفزيوني.
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