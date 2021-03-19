طرح أجزاء جديدة من فيلم Puss in Boots



يستعد النجم انطونيو بانديراس للعودة للاداء الصوتي لشخصية القط الشهير من افلام شريك في جزء جديد يطرح 2022.

وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بان بانديراس سيجسد الاداء الصوتي للقط في فيلم جديد دون الكشف عن حقيقة عودة سلمى حايك لدورها من الأفلام السابقة.

وكانت شخصية القط قد ظهرت للمرة الأولى عبر سلسلة افلام الرسوم المتحرك للغول شريك.

