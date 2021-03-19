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طرح أجزاء جديدة من فيلم Puss in Boots
الجمعة 19/مارس/2021 - 07:55 ص
أحمد جمال أحمد
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يستعد النجم انطونيو بانديراس للعودة للاداء الصوتي لشخصية القط الشهير من افلام شريك في جزء جديد يطرح 2022.
وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بان بانديراس سيجسد الاداء الصوتي للقط في فيلم جديد دون الكشف عن حقيقة عودة سلمى حايك لدورها من الأفلام السابقة.
وكانت شخصية القط قد ظهرت للمرة الأولى عبر سلسلة افلام الرسوم المتحرك للغول شريك.
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