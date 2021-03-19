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نجمة صراع العروش تستعد لمسلسل جديد تشارك في انتاجه
الجمعة 19/مارس/2021 - 07:58 ص
أحمد جمال أحمد
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تستعد النجمة لينا هايدي، في الظهور بدور رئيسي في مسلسل جديد تدور أحداثه في اطار من الخيال العلمي والتشويق بعنوان "بيكون 23".
وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن المسلسل، تشارك في انتاجه لينا بالاشتراك مع شبكة amc، وشركة سبكترام اوريجينالز.
وسيكون هذا هو اول عمل تليفزيوني للينا عقب ختام عرض سلسلة صراع العروش.
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