حقيقة وجود أزمة بين كارتيرون والتعاون السعودي

كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك كواليس رحيل موكله عن التعاون السعودي.





وقال حازم فتوح إن كارتيرون رحل عن نادي التعاون السعودي بشكل ودي ، وكانت نتائجه جيدة جداً مع الفريق.





وتابع: "لم تحدث خلافات بين الطرفين كما قدم مجلس الإدارة الشكر له على الفترة التي قضاها داخل الفريق متمنياً له التوفيق في تجربته المقبلة.





وأضاف فتوح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كارتيرون طلب التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبي في جهازه المعاون بنادي الزمالك ، وهو ما حدث بالفعل ، حيث تم الاستقرار على أوليفيرا الذي شغل هذا المنصب في نادي التعاون السعودي.



