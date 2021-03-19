تعرف على موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو

يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره أتليتك بلباو، يوم 17 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.





وقد تأهل فريق برشلونة إلى النهائي بعد الاطاحة بفريق إشبيلية، وذلك بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما صعد أتليتك بلباو على حساب ليفانتي بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.





وتوج فريق أتليتك بلباو بلقب السوبر الإسباني في الأشهر الماضية على حساب برشلونة، وذلك بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



