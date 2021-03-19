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روسيا تعزز أسطولها البحري بثلاث غواصات نووية

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن قائد الأسطول البحري الروسي، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أنه سيتم تعزيز القوات البحرية بثلاث غواصات نووية قبل نهاية الجاري.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" عن إيفمينوف، أن الغواصة النووية المخصصة للمهمات الاستراتيجية "كنياز أوليغ"، بالإضافة إلى الغواصتين "كازان" و"نوفوسيبيرسك" ستدخل الخدمة بنهاية العام الجاري.

وقد تسلم الأسطول البحري الروسي أول غواصة خاصة بالمهمات الاستراتيجية من نوع "كنياز أوليغ" في يونيو العام الماضي، وهي مزودة بـ16 صاروخا باليستيا من نوع "بولافا".

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غواصات روسيا اسطول بحري

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