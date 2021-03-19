نجم الزمالك السابق يفتح النار على اللاعبين: "يتحملون مسئولية النتائج السيئة"

فتح نجم الزمالك السابق النار على لاعبي الفريق الأبيض، مشيرا إلى أنهم هم من تسببوا في اقتراب ناديهم من توديع دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لن ألقي باللوم على مجلس إدارة الزمالك ولا على الأجهزة الفنية ، فكل هذه العوامل لا يجب أن تؤثر على مسيرة الفريق ، ولاعبي الفريق يتحملون المسئولية كاملة وليس لديهم أي روح أو غيرة على النادي .





واختتم طلبة : أحمد سيد زيزو يتمرد على نادي الزمالك ، رغم أنه لم يكن يعرفه أحد قبل قدومه إلى النادي ، فقد حقق شهرته داخل الفريق وانضم للمنتخب الوطني من خلاله .



