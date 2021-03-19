



تعرف على طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 شهر مارس برقم البطاقة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي





كثير من الاشخاص الاستعلام عن تكافل وكرامة دفعة شهر مارس برقم البطاقة وذلك من خلال موقع وزاره التضامن الاجتماعي ويتم الكترونيا دون الذهاب الى المكاتب وذلك تطبيق عن الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا وقد أكدت في وزاره التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف مستحقات للأشخاص صاحب معاش تكافل وكرامة خلال الأسبوع الحالي وذلك في كافة مدن و محافظات مصر حيث يستطيع الحصول علي مستحقاتهم بنفس النظام الذي يجري خلال كل دفعة.





رابط موقع وزاره التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

اعلنت وزاره التضامن الاجتماعي منذ فترة عن رابط ايه الكتروني يتم من خلاله المستفيدين بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة خاصة الأشخاص من كبار السن والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة حيث يمكنكم الاستعلام عن المعاش الخاص بدفعة شهر مارس عبر الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي والذي يتم منه الحصول على كافة المعلومات وقيمة المستحقات المالية هو الموعد الذي سيتم فيه الصرف استخدام الرقم القومي كما وفرت رقم لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن التابع لوزاره التضامن الاجتماعي.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

طريقه الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة فتكون كتالي:-





- نقوم بالدخول الى موقع وزاره التضامن الاجتماعي عبر شبكة الانترنت.

- بعد ذلك نقوم باختيار خدمة استعلام التوقيت صرف معاش تكافل وكرامه.

- ثم اكتب الرقم القومي لشخص.

- بعد ذلك الضغط على عرض النتيجة.







