



خطوة بخطوة.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم القومي شهر مارس عبر بوابة التضامن الاجتماعي





معاش تكافل وكرامة 2021، تتزايد معدلات البحث يوميا من قبل المستفيدين من معاش تكافل وكرامه التي حددتهم الدوله طبقا لانطباق الشروط عليهم حتي يصل الدعم المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتاماعي الي مستحقيه من الفئات التي سنستعرضها لكم من خلال سطور تقريرنا التالية، وتجدر الاشارة الي ان الوزارة قد اتاحت الاستعلام الالكتروني خلال السنوات الاخيره للمواطنين حيث وفرت لهم موقع من اجل القيام بذلك ومن ابرز الخدمات المتاحه هي تقديم شكاوي والاستعلام عن موعد صرف الدفعات المستحقه .





معاش تكافل وكرامة 2021

تبذل الحكومه قصار جهدها من اجل ان توفر الاعانات والمساعدات اللازمة للاسر محدودة الدخل حيث يتوفر الدعم لكل من الارامل والمطلقات وذوات الهمم والمصابين باعاقات جزئية او كاملة حيث يتم منحهم مبلغ اربعمائة جنيه عن طريق مكاتب التضامن المتوفره في اماكن متفرقه من المحافظات داخل مصر ، وتجدر الاشارة ان يمكن ان يتم ايضا تقديم شكوي عبر الموقع في حالة تاخر الدفعات المستحقه حيث تتم المراجعه من قبل الجهات المختصة للعمل علي حل المشكلة .





خطوات الاستعلام عن معاش التضامن الاجتماعي

من خلال هذه الفقره سنوفر لكم ما تحتاجونه من خطوات لتقومون بتسجيل الدخول عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم شكاوي استحقاق الدفعات لشهر مارس الجاري :





- تسجيل الدخول عبر موقع تكافل وكرامه .

- كتابة اسم المستخدم ورمز المرور .

- الضغط علي قسم الشكوي .

- كتابة بيانات المستعلم والتاكد من صحتها .

- الضغط علي زر استعلام .



