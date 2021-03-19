نجم منتخب مصر السابق يشن هجوما عنيفا على ثنائي الزمالك

شن نجم الزمالك السابق هجوما عنيفا على ثنائي الفارس الأبيض مطالبا برحيلهما في الفترة القادمة.





وخسر الزمالك من الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ليتأزم وضعه في المجموعة.





وقال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الزمالك هو من يصنع النجوم ، والباب مفتوح أمام الجميع للرحيل ، فالفريق لن يقف على أي لاعب أياً كان .





واختتم طلبة : فرجاني ساسي يتمرد على النادي وظهر مستهتراً عقب الخسارة أمام الترجي في القاهرة ، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد سيد زيزو الذي سافر إلى دبي لقضاء إجازة عقب المباراة وكأن شيئاً لم يكن .



