Advertisements

نجم منتخب مصر السابق يشن هجوما عنيفا على ثنائي الزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:29 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
شن نجم الزمالك السابق هجوما عنيفا على ثنائي الفارس الأبيض مطالبا برحيلهما في الفترة القادمة.

وخسر الزمالك من الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ليتأزم وضعه في المجموعة.

وقال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الزمالك هو من يصنع النجوم ، والباب مفتوح أمام الجميع للرحيل ، فالفريق لن يقف على أي لاعب أياً كان .

واختتم طلبة : فرجاني ساسي يتمرد على النادي وظهر مستهتراً عقب الخسارة أمام الترجي في القاهرة ، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد سيد زيزو الذي سافر إلى دبي لقضاء إجازة عقب المباراة وكأن شيئاً لم يكن .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال افريقيا حمادة طلبة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ ساعتين

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ يوم

نجم منتخب مصر السابق يشن هجوما عنيفا على ثنائي الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة المخرج رائد لبيب بعد معاناة مع السرطان

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يرفض تمديد عقده

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعرف على موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو

منذ ساعة و 17 دقيقة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 11 ساعة

حيلة أخيرة من الزمالك لإنهاء أزمة شيكابالا

منذ ساعتين

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ يوم

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 ص

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

04:01 ص

حيلة أخيرة من الزمالك لإنهاء أزمة شيكابالا

08:01 ص

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار