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مصر الرقمية 2021 للاستفادة من الخدمات من المنزل بدون تكاليف (خدمات مصر الرقمية للمواطنين 2021)

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:29 ص
مصر الرقمية 2021
مصر الرقمية 2021
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مصر الرقمية 2021 للاستفادة من الخدمات من المنزل بدون تكاليف (خدمات مصر الرقمية للمواطنين 2021)

مصر الرقمية هي من أهم المنصات الإلكترونية الرسمية التي توفر أهم المميزات والخدمات التي يحتاج إليها جميع  المواطنين دون دفع جنيه واحد وهذا لأنها  مجانية لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم تعرضهم للغش والتلاعب من معدومي  الضمير الذي يستغلون الناس من أجل المال ويجبرونها على دفع المال ومن أجل تقديم خدمة  تموينية. 

ولذلك أتاحت مصر الرقمية أكبر قدر من الخدمات التي لن تستغرق منها وقت طويل للاستفادة منها بل تقوم بمتابعة الطلب الخاص بك وقت ما تشاء وتحصل على معلومات مؤكدة تخلو من أي أخطاء وحالة وجود أي مشكلة في التسجيل يمكن تقديم شكوى ويتم الإجابة عليها في أقرب وقت ممكن.

مصر الرقمية 2021
يمكنكم إنشاء حساب على المنصة لسهولة الاستفادة من جميع الخدمات:-

- الضغط على هذا الرابط مصر الرقمية.
- إدخال الرقم القومي.
- إدخال رقم المصنع.
- أم الأم.
- الضغط التالي.
- إدخال رقم موبايل مسجل في شركة المحمول.
- وضع الكود.
- الضغط على تسجيل حساب جديد.
- إضافة اسم المستخدم.
- البريد الإلكتروني.
- كلمة المرور.
- الضغط تسجيل دخول.

خدمات مصر الرقمية للمواطنين 2021
تشكل مصر الرقمية أهمية كبير وهناك من بدء يستفيد من خدماتها وهناك بعض الأشخاص مازالوا  يبحثون  عنها لأن لا يوجد لديهم أي معلومات كافية وهذا ما دفعنا أن نوضح لكم أبرز خدمات المنصة، توفر مصر الرقمية إصدار بطاقة تموينية جديدة والاستعلام عن المخالفات المرورية وإصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد فصل إجتماعي للزوج والزوجة واستخراج بطاقة جديدة لهم في مدة لا تزيد عن 15 يوم إضافة المواليد نقل البطاقة من محافظة الصرف إلى محافظة الإقامة وخدمات كثيرة غيرها بشكل مجاني.

مصر الرقمية 2021 للاستفادة من الخدمات من المنزل بدون تكاليف (خدمات مصر الرقمية للمواطنين 2021)

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