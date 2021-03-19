Advertisements

مدرب مانشستر يونايتد يوجه رسالة إلى بوجبا

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:29 ص
بوجبا
بوجبا
وكالات
Advertisements
أثنى جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد بلاعبه المميز بول بوجبا بعد التأهل إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.

واحتاج بوغبا، الذي غاب عن آخر 10 مباريات ليونايتد لإصابة في الفخذ، إلى 3 دقائق فقط ليثبت قيمته للفريق في إياب دور الـ16 بإستاد سان سيرو.

وعانى يونايتد لهز الشباك في الشوط الأول بعد التعادل 1-1 في أولد ترافورد وشارك بوغبا في بداية الشوط الثاني وترك بصمته على الفور بهدف رائع.

وقال سولشار: "افتقدنا بول، كان غائباً لنحو شهرين، كان بدأ يستعيد مستواه الرائع قبل الإصابة، سيمنحنا دفعة قوية فيما تبقى من الموسم".

ولم يقدم بوغبا الأداء المنتظر منذ انضمامه إلى يونايتد في 2016 في صفقة قياسية حينذاك، لكن مستواه في الموسم الحالي كان مذهلاً وساهم في احتلال يونايتد المركز الثاني في الدوري.

وأشاد زملاء بوغبا بإمكانات اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا.

وأبلغ لوك شو الظهير الأيسر ليونايتد شبكة بي.تي سبورت: "الفارق يظهر دائماً عندما يشارك لاعب مذهل مثل بوغبا، صنع الفارق".

وقال سولشار إن المهاجم ماركوس راشفورد شعر "بوخز بسيط" قبل استبداله لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً لمواجهة ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج راشفورد، البالغ عمره 23 عاماً، في بداية الشوط الثاني وشارك بوغبا بدلاً منه.

وقال سولشار: "ماركوس شعر بوخز بسيط، لم نستطع المخاطرة ونأمل ألا تكون إصابة خطيرة، أعتقد أنه سيكون بخير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سولشار بوجبا

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يرفض تمديد عقده

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة المخرج رائد لبيب بعد معاناة مع السرطان

منذ ساعة

تعرف على موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ يوم

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

حيلة أخيرة من الزمالك لإنهاء أزمة شيكابالا

منذ ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

نجم منتخب مصر السابق يشن هجوما عنيفا على ثنائي الزمالك

منذ 34 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 ص

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

04:01 ص

حيلة أخيرة من الزمالك لإنهاء أزمة شيكابالا

08:01 ص

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار