مدرب مانشستر يونايتد يوجه رسالة إلى بوجبا

أثنى جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد بلاعبه المميز بول بوجبا بعد التأهل إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.





واحتاج بوغبا، الذي غاب عن آخر 10 مباريات ليونايتد لإصابة في الفخذ، إلى 3 دقائق فقط ليثبت قيمته للفريق في إياب دور الـ16 بإستاد سان سيرو.





وعانى يونايتد لهز الشباك في الشوط الأول بعد التعادل 1-1 في أولد ترافورد وشارك بوغبا في بداية الشوط الثاني وترك بصمته على الفور بهدف رائع.





وقال سولشار: "افتقدنا بول، كان غائباً لنحو شهرين، كان بدأ يستعيد مستواه الرائع قبل الإصابة، سيمنحنا دفعة قوية فيما تبقى من الموسم".





ولم يقدم بوغبا الأداء المنتظر منذ انضمامه إلى يونايتد في 2016 في صفقة قياسية حينذاك، لكن مستواه في الموسم الحالي كان مذهلاً وساهم في احتلال يونايتد المركز الثاني في الدوري.





وأشاد زملاء بوغبا بإمكانات اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا.





وأبلغ لوك شو الظهير الأيسر ليونايتد شبكة بي.تي سبورت: "الفارق يظهر دائماً عندما يشارك لاعب مذهل مثل بوغبا، صنع الفارق".





وقال سولشار إن المهاجم ماركوس راشفورد شعر "بوخز بسيط" قبل استبداله لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً لمواجهة ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.





وخرج راشفورد، البالغ عمره 23 عاماً، في بداية الشوط الثاني وشارك بوغبا بدلاً منه.





وقال سولشار: "ماركوس شعر بوخز بسيط، لم نستطع المخاطرة ونأمل ألا تكون إصابة خطيرة، أعتقد أنه سيكون بخير".