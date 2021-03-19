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مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان يتراجع نسبة 0.4 %

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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ذكر تقرير للحكومة اليابانية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في البلاد تراجع بنسبة 4ر0 % على أساس سنوي في فبراير مسجلا انخفاضا للشهر السابع على التوالي.



و كشف تقرير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن الكيروسين تراجع بنسبة 6ر11 % عن العام الفائت و هبط البنزين بنسبة 2ر6 %، موضحا أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأغذية الطازجة، ظل عند 5ر101 نقطة أمام أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.


و تراجعت أسعار المستهلك في عام 2020  بنسبة 2ر0 % في المتوسط، مسجلة أول انخفاض منذ أربع سنوات، في ظل توقعات أن ينخفض المؤشر بنسبة 5ر0 % في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس، وفقا لما قاله بنك اليابان في يناير الماضي.


وكان البنك المركزي عرض إجراءات التيسير النقدي في عام 2013 لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم وللتعافي من التقلص الذي يمر به، ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل إلى الهدف المقدر بنسبة 2 % بما في ذلك خلال العام المالي 2022 الذي ينتهي في مارس 2023، ومن المتوقع أن يرتفع المعدل في العام بنسبة 7ر0 %.

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