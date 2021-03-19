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معتز حسين ينضم إلى فريق عمل مسلسل،"الاختيار2"

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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انضم الفنان معتز حسين لأسرة فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وسيشارك معتز في أحداث المسلسل بشخصية المقدم عاصم ، وهي شخصية جديدة ومختلفة عن الشخصيات التي قدمها من قبل.

والمسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي ، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

ويشارك في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" قائمة ضيوف الشرف المشاركين في الجزء الثاني من الاختيار، وعلى رأسهم أشرف عبدالباقي، أحمد فهمي عضو فريق واما، كريم فهمي، محمد فراج، علي الطيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة، بالإضافة لظهور أحمد العوضي وعابد عناني بنفس الشخصيات التي جسدوها في الجزء الأول وهي شخصية هشام عشماوي وعماد عبدالحميد ، بينما يشارك في بطولة العمل بجانب كريم عبدالعزيز ومكي، إنجي المقدم، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سامح الصريطي، محمد علاء، أحمد داش، أحمد شاكر عبداللطيف، عمر الشناوي، إسلام جمال وآخرين.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.

والجدير ذكره أن معتز حسين تألق في مسلسل "جمال الحريم" الذي عرض مؤخرًا على الشاشات التليفزيونية ، وهو من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

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