الرياضي نستعرض لكم زوار الفجر الرياضي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16 للبطولة.









وانهى الفتى النرويجي إيرلينج هالاند دور ال16 متصدراً لقائمة الهدافين بعد أن قاد فريقه بروسيا دورتموند إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب إشبيلية الإسباني بإحرازه 5 أهداف في مجموع المباراتين.









وفي ما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد دور الـ16 من البطولة:









إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند 10

يوسف النصيري - إشبيلية 6

نيمار - باريس سان جيرمان 6

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 6

ألفارو موراتا - يوفنتوس 6

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 6

أوليفيه جيرو - تشيلسي 6

الحسن بليا - بوروسيا مونشنجلادباخ 5

سيرجيو أوليفيرا - بورتو 5

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو 5

محمد صلاح - ليفربول 5

ليونيل ميسي - برشلونة 5

كريم بنزيما - ريال مدريد 5

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ 5

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 4

برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد 4

ميرجيم بيريشا - سالزبورج 4

ديوجو جوتا - ليفربول 4

روميلو لوكاكو - إنتر 4

فيران توريس - مانشستر سيتي 4

فيديريكو كييزا - يوفنتوس 4

تيمو فيرنر - تشيلسي 3

دوفان زاباتا - أتالانتا 3

عثمان ديمبيلي - برشلونة 3

أنخيلينيو - لايبزيج 3

جواو فيليكس - أتلتيكو مدريد 3

كينجسلي كومان - بايرن ميونخ 3

أنتون ميرانتشوك - لوكوموتيف موسكو 3

إيرفان تشان كاهفيشي - إسطنبول باشاك شهير 3

مارتين برايثوايت - برشلونة 3

هانس فاناكين - كلوب بروج 3