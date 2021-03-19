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يفتتح اليوم بعد ترميمه.. قصة ثاني أقدم مسجد في أفريقيا

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تشهد الساعات المقبلة افتتاح مسجد التوبة في البحيرة، ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف للمساجد في مختلف محافظات مصر.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى (48) مسجدًا، وذلك اليوم الجمعة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مسجد التوبة في البحيرة الذي يعد ثاني أقدم مسجد في إفريقيا بالتزامن مع افتتاحه:

- يعتبر من أقدم المساجد التاريخية فى مصر، وثانى أقدم مسجد فى أفريقيا ويرجع تاريخه إلى عصر عمرو بن العاص.

- من أشهر وأقدم المساجد فى مصر، أقامه عمرو بن العاص عام 21 هجريًا مع بداية الفتح الإسلامى ليكون شاهدًا على العصر باختلاف مراحله.

- تم ترميم مسجد التوبة بالجهود الذاتية بتكلفة نحو مليونا و500 ألف جنيه ، وهو بمثابة المسجد الجامع لمحافظة البحيرة.

- مسجد التوبة وسط مدينة دمنهور بالقرب من محطة قطارات السكة الحديد وكذلك بالقرب من المقابر.

- من مسجد التوبة انطلقت شرارة الأحداث السياسية الكبرى بمحافظة البحيرة بداية من مقاومة الاحتلال الإنجليزى ودعم الزعيم سعد زغلول.

- تحفة من العمارة الاسلامية وبه عدة أعمدة من الرخام الخالص من أفضل أنواع الرخام فى العالم وملحق به معهد لإعداد الدعاه ومصلى للسيدات ودار تحفيظ القران الكريم وفصول تقوية ويقصده المسلمون من كافة انحاء المحافظة.

- المسجد يعتبر من أشهر المساجد بمدينة دمنهور ويرجع ذلك لموقعه المتميز وعراقة تصميمه الذي أعطاه الفرصة لزيادة شهرته.

- يتم الافتتاح بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وقيادات وزارة الأوقاف والجهات الشعبية والتنفيذية. 

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