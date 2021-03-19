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محمد إبراهيم يبدي استغرابه بعد عدم اختياره ضمن قائمة منتخب مصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أبدى محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا، استغرابه عدم اختياره ضمن قائمة منتخب مصر، بعدما أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام البدري، خلال معسكر شهر مارس الجاري.

وكتب محمد إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "الاسم محمد إبراهيم، الجنسية والله العظيم مصري".

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، كشف عن قائمة معسكر مارس التي تستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وضمت قائمة منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد بسام، عامر عامر.
خط الدفاع: محمد هاني، عمر جابر، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، علي جبر، أحمد ايمن منصور، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية، طارق حامد، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد فاروق، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى، مصطفى فتحي.
خط الهجوم: مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، محمد شريف، حسام حسن.

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