جيمس يقود ليكرز لفوزه الرابع توالياً في دوري السلة الأمريكي

أحرز ليبرون جيمس 37 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب للفوز 116-105 على ضيفه تشارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.









وبانتصاره الرابع على التوالي وخسارة فينكس صنز أمام مينيسوتا تيمبرولفز تقدم ليكرز إلى المركز الثاني في القسم الغربي خلف يوتا جاز.





ويملك ليكرز 28 فوزاً مقابل 13 خسارة ويتأخر بانتصار واحد عن جاز الذي خسر أمام مضيفه واشنطن ويزاردز الليلة الماضية.





وفرض ليكرز سيطرته أمام هورنتس على الرغم من غياب العديد من لاعبيه بسبب الإصابة لكن في وجود جيمس بدا الفريق في طريقه لفوز سهل.





وتقدم حامل اللقب بفارق 18 نقطة في منتصف الربع الثاني قبل أن ينتهي الشوط الأول بتفوقه 60-45.





لكن هورنتس بدأ الربع الثالث بقوة وأحرز 19 نقطة مقابل أربع لصاحب الأرض ليدرك التعادل 64-64.





وتحسن دفاع ليكرز بعد ذلك بمشاركة مونتريزل هاريل وجيمس لينتهي الربع الثالث 83-79.

ورغم تقليص هورنتس الفارق إلى نقطة واحدة في بداية الربع الأخير أحرز ليكرز عشر نقاط متتالية ليستعيد سيطرته ويحقق الفوز.

وتصدر جيمس قائمة مسجلي ليكرز برصيد 37 نقطة فيما أحرز الألماني دينيس شرودر 22 نقطة.





وكان المبتدئ لاميلو بول الأكثر تسجيلاً في صفوف هورنتس برصيد 26 نقطة.





وتراجع هورنتس للمركز السادس في القسم الشرقي برصيد 20 فوزاً في 40 مباراة.