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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة،  عن انقطاع المياه عن مناطق ( ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري )، لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 19/3/2021، وحتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021، نظرًا لأعمال صيانة بخط مياه قطر 1000مم بطريق مصر اسكندرية/الصحراوي أمام شارع عتاب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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الكلمات المفتاحية

ميدان الرماية منشية البكاري مساكن الضباط مساكن الشباب كفر نصار عزبة جبريل طريق مصر اسكندرية الصحراوي إتصال

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