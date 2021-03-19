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ستيفانو والفيصل يناقشان ترتيبات سباق فورمولا وان

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
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التقى الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أمس الأربعاء، ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 الذي يزور محافظة جدة، وذلك بحضور الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعدد من مسؤولي فورمولا 1.


وجرى خلال اللقاء مناقشة جميع الترتيبات الخاصة بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. والمزمع إقامته في الفترة من 3 - 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بجدة، والذي يمثل الجولة ما قبل الأخيرة من سباقات «فورمولا 1» لهذا العام، إلى جانب الاطلاع ميدانياً على تفاصيل مسار الحلبة.


وتأتي هذه الاستضافة بعد سلسلة من النجاحات التي شهدتها المملكة، في إقامة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة العليا في المملكة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة إقليميّاً وعالميّاً، وتأكيداً لقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، نحو صناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.

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