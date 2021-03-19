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موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يلتقي النصر بنظيره الباطن غدا السبت، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية.


وسيدخل النصر اللققاء بعدما حقق فوزا ثمينا على العين بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات كأس الملك، وذلك بعد أيام قليلة من فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من دوري المحترفين.


ويحتل النصر المركز السادس، من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المربع الذهبي، فيما يأتي الباطن، في المركز الثاني عشر، برصيد 28 .

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