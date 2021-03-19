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الأرصاد: الطقس دافئ على القاهرة والعظمى 24 (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع رياح معتدلة، وأن يكون معتدلا على السواحل الغربية ومائلا للدفء على السواحل الشرقية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء مع نشاط للرياح.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد وحارًا على جنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
وتتوقيع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردا ليلا على الأنحاء كافة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 24 والصغرى 14.
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 12.
سيوة العظمى 23 والصغرى 9.
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14.
دمياط العظمى 20 والصغرى 13.
الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 12.
السويس العظمى 23 والصغرى 13.
العريش العظمى 20 والصغرى 11.
طابا العظمى 22 والصغرى 15.
سانت كاترين العظمى 23 والصغرى 10.
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 10.
الغردقة العظمى 29 والصغرى 17.
الفيوم العظمى 26 والصغرى 12.
بني سويف العظمى 27 والصغرى 12.
المنيا العظمى 27 والصغرى 13.
أسيوط العظمى 28 والصغرى 13.
سوهاج العظمى 30 والصغرى 13.
قنا العظمى 31 والصغرى 14.

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