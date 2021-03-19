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ترتيب الدوري المصري الممتاز.. الزمالك يتصدر والأهلي يلاحقه

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:30 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم الثاني من شهر أبريل المقبل، بعد الإنتهاء من فترة التوقف الدولي.

ويشهد يوم الثاني من شهر أبريل المقبل، في مستهل منافسات الدوري بعد العودة من التوقف، 3 مباريات.

حيث يواجه الجونة نظيره إنبي، فيما يلاقي وادي دجلة نظيره الإنتاج الحربي، كما يلتقي سموحة بمنافسه مصر المقاصة.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- الزمالك برصيد 33 نقطة
2- الأهلي برصيد 27 نقطة
3- بيراميدز برصيد 25 نقطة
4- الاتحاد السكندري برصيد 25 نقطة
5- إنبي برصيد 24 نقطة
6- مصر المقاصة برصيد 24 نقطة
7- المصري برصيد 23 نقطة
8- سموحة برصيد 22 نقطة
9- غزل المحلة برصيد 22 نقطة
10- الجونة برصيد 21 نقطة
11- سيراميكا كليوباترا برصيد 21 نقطة
12- أسوان برصيد 17 نقطة
13- المقاولون العرب برصيد 15 نقطة
14- طلائع الجيش برصيد 14 نقطة
15- البنك الأهلي برصيد 14 نقطة
16- وادي دجلة برصيد 12 نقطة
17- الإسماعيلي برصيد 11 نقطة
18- الإنتاج الحربي برصيد 10 نقاط

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