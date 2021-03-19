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شاهد.. تفاصيل التعاون بين مصر والإمارات في أول مدرسة رقمية

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور وليد العلي، أمين عام المدرسة الرقمية، عن تفاصيل التعاون المصري الإماراتي لإطلاق أول مدرسة رقمية، مشيرًا إلى إن التعليم عن بُعد فرض نفسه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن العملية التعليمية تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة، وبالتالي فقد آن أوان استعمال التكنولوجيا والابتكار لإيصال التعليم للطلاب الذي في حاجة إلى دعم للتعليم في كل أرجاء الوطن العربي.

وأضاف "العلي"، خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن العالم العربي يشهد تحديات عدة على المستوى التقني، لافتًا إلى أن التسارع الذي شهدته الفترة الماضية على مستوى التقنية التعليمية والذكاء الاصطناعي قد يساعد المساعدة على إتاحة تجربة تعليمية متكاملة للطالب بشكل رقمي وإلكتروني.

وتابع، أن هناك حلول على مستوى تحديات البنية التحتية مثل شبكة اتصالات والوصول للتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطوير نماذج لمساحات التعلم الرقمي، حيث سيستفيد منها الطلاب في الالتحاق بالمدرسة الرقمية والحصول على المزايا العديدة التي تتيحها برامجها.

وأشار، إلى أن هذه المدرسة الرقمية تهدف إلى إتاحة التعليم الرقمي بمرونة وأن يصل للفئات الاقل حظًا، حيث جرى التنسيق مع أكثر من شريك في هذا الصدد عن طريق إنشاء تحالف لمستقبل التعلم الرقمي، مشيدًا بالتجربة المصرية وواصفا إياها بأنها "ثرية"، وبخاصة في ظل تسارع وتطور التعليم الذي يمكن الاستفادة منه، من أجل تطوير برامج المدرسة الرقمية.

وأكد "العلي"، أنه يمكن مواءمة المناهج الدراسية في هذه المدرسة مع كل دولة، بالإضافة إلى وجود خطة للمناهج الدولية، وأخرى للمحلية، كما يجرى التنسيق مع وزارات التربية والتعليم أو الجهات المعنية لإيصال التعليم إلى الفئات الأقل حظًا مثل اللاجئين.

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