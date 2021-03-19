فولهام يفقد نجمه حتى نهاية الموسم

أعلن مدرب فولهام الإنجليزي سكوت باركر، غياب قائد فريقه توم كيرني، عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب إصابة قديمة في الركبة.





وتعرض كيرني للإصابة خلال تدريبات ما قبل الموسم الحالي، وشارك في 10 مباريات في الدوري فقط جراء ذلك.





وكانت آخر مشاركة له في مواجهة نيوكاسل يونايتد في 19 ديسمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.





ورداً على سؤال قال المدرب باركر إنه "بالتأكيد يخشى أن يضطر" كيرني للغياب عن آخر 9 مباريات متبقية في الموسم لأن "المشكلة مستمرة".





وتحدث المدرب أيضاً عن إمكانية اللجوء لبعض الأدوية لتسريع التعافي.





ويحتل فولهام المركز 18 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 29 مباراة متخلفاً بنقطتين عن منطقة الأمان.





وسيلتقي فولهام مع ضيفه ليدز يونايتد في وقت لاحق من اليوم الجمعة.



