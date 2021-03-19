قريبًا.. افتتاح نادي الصحفيين النهري بالجيزة

قال محمد شبانة رئيس مجلس إدارة نادي الصحفيين النهري، إن العمل يسير على قدم وساق داخل النادي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.





وأضاف في بيان له، أنه سيتم الانتهاء من العمل خلال ثلاثة أشهر، وذلك وفق الخطة الموضوعة والاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتسليم النادي وإعادة افتتاحه من جديد.



