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مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة تفقدية لأعمال تنفيذ مشروعات المرافق (مياه الشرب - الصرف الصحي - الرى) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقهما خلال الجولة عدد من مسئولي قطاع المرافق بالوزارة، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل مسئولو وزارة الإسكان، زيارتهم التفقدية لمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعقد اجتماع مع القائمين على تنفيذ المشروعات، لاستعراض الموقف التنفيذي، ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها، محطة تنقية المياه الخاصة بالمدينة، والخطوط الناقلة، والروافع، والتى يجري إسنادها لكبرى الشركات المتخصصة، بطاقة إجمالية 900 ألف م3/يوم، وجار تنفيذ المرحلة الأولي منها بطاقة 450 ألف م3/يوم، بجانب  المأخذ، و4 روافع على مسار الخط.


وصرح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بأنه ولحين الانتهاء من تنفيذ محطة المياه، فإنه يتم توفير احتياجات المدينة من مياه الشرب حاليا من خلال خطي مياه قطر 1000 مم أحدهما من محطة مياه العاشر من رمضان  بطول 34 كم، والثاني من محطة مياه القاهرة الجديدة بطول 33 كم، بطاقة إجمالية 225 ألف م3/يوم للخطين، فضلاً عن خط إضافي بطاقة 100 ألف م3/يوم من محطة العاشر من رمضان بطول 34 كم يجري الانتهاء منه بما يضمن تلبية المتطلبات الحالية لاستكمال الإنشاءات والأحياء السكنية والحكومية وحي الأعمال، ولـ5 سنوات قادمة، بطاقة إجمالية حوالي 300 ألف م3/يوم، وستستمر هذه الخطوط كبدائل استراتيجية مستقبلية تخدم المدينة بجانب محطة التنقية الجارى تنفيذها حالياً.

وقام الدكتور سيد إسماعيل ومرافقوه، بتفقد مواقع خزانات تكديس المياه، والخزانات الاستراتيجية بطاقة 125 ألف م3/يوم، والتى تلبي احتياجات المدينة من مياه الشرب فى أوقات الذروة، وكذا حالات الصيانة وغسيل الخطوط وغيرها، موجهاً بتوحيد جهتى الاشراف والتشغيل والصيانة لتلك المنظومة لحين الانتقال للشركة التى سَتُكَلَّفُ من قِبَلِ شركة إدارة العاصمة الإدارية مستقبلاً.

كما تم تفقد أعمال المرافق بالأحياء السكنية والحكومية، لمتابعة الانتهاء من الشبكات الداخلية للمياه والري والصرف الصحي وصرف الأمطار، فضلا عن بالوعات صرف الأمطار وحنفيات الحريق والتى تم الانتهاء من غالبيتها.

كما استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ما تم بشأن استكمال منظومة الري للمسطحات الخضراء والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجرى نقل مياه غسيل مرشحات محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة حاليا بطاقة 30 ألف م3/يوم، فضلا عن الانتهاء من ربط الخط الناقل للمياه المعالجة من محطة  صرف صحي القاهرة الجديدة (أورسكواليا) قطر 1000 مم بطول 10 كم، والذى يصب فى خزانات الري بجوار الطريق الاقليمي بطاقة 100 ألف م3/يوم للاستفادة منها مستقبلا مع توسعات المدينة لحين الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى الخاصة بالمدينة.

وفيما يخص منظومة الصرف الصحي، فقد استعرض نائب وزير الإسكان أيضا، ما تم الانتهاء منه من الحلول المؤقتة لنقل التصرفات الحالية بخط انحدار يستوعب نحو 40 ألف م3/يوم حتى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بدر، وذلك لحين الانتهاء من محطة المعالجة الخاصة بالمدينة، والتى بدأت بالفعل، على أن يكون هذا الخط جزءاً من منظومة الصرف الصحى للعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من الخطوط الرئيسية للصرف الصحى بالمدينة، وما تم تنفيذه من أحياء.

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، بالعمل على استمرارية ربط شبكات المرافق بالمدن الجديدة شرق القاهرة الكبرى، بشبكة موحدة تعمل على تكامل الخدمة وتفي بالاحتياجات أوقات الذروة والأزمات، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بخدمة العاصمة الإدارية الجديدة بشبكات البنية الأساسية لتفادي إعادة أعمال الحفر عند ازدياد الطلب على تلك الخدمات مع التوسعات المستقبلية فى التنفيذ، مؤكداً على الاهتمام بمنظومة شبكات صرف مياه الأمطار، والاستفادة بها فى أعمال الرى بدلا من التخلص منها.

وفى ختام الزيارة، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن تنفيذ المشروعات يسير وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة، وسير الأعمال على الطبيعة يتماشي مع الخطط الموضوعة كمراحل للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة بجميع أحيائها، موجهاً الشكر لجميع المسئولين والعاملين بالمشروع، وطالبهم بالاستمرار فى بذل الجهد لحين الانتهاء من هذا المشروع القومي والذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث.
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة

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