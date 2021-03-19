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هزيمة جديدة لـ"داعش".. الحشد الشعبي يعثر على مخزن أسلحة للتنظيم في صلاح الدين

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
وكالات
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نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق  30 أكتوبر.

 

كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن عثورها على مخزن أسلحة كبير لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين.

 

وبحسب بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، نشره موقع "السومرية نيوز"، فقد أكد أن "قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، عثرت على مخزن عتاد كبير تابع لفلول "داعش" الإرهابي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين".

 

وأكد البيان أنه تم العثور على هذا المخزن داخل أحد الأوكار التي كانت تستخدمها فلول "داعش".

 

وعن طبيعة الأسلحة والعتاد التي تم العثور عليها في المخزن، قال البيان: "إنه كان يضم 130 قنبرة هاون عيار (180ملم)، و30 قنبرة هاون عيار (60 ملم) وجلكان سي فور و200 صاعق وأحادية (عدد2) 5-14 ملم وقنبرة مدفع نمساوي".

 

يشار إلى أن الحشد الشعبي يكثف تعقبه لفلول "داعش" في الفترة الأخيرة، حيث سبق وأعلن عثوره على نفقين لـ"داعش" في جنوب القائم غرب محافظة الأنبار وتدميرهما. وقبلها أعلن تنفيذه عمليات أمنية في محافظة صلاح الدين، في منطقة العيث، عثر خلالها على أنفاق بطول 10 أمتار كان الإرهابيون يتخذونها ملجأ لهم، كما تم العثور على عبوات ناسفة على الطريق.

 

ومن الجدير بالذكر أن العمليات الأمنية العراقية قد تكثفت أخيرا لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.

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محافظه الاقصى صلاح الدين العراق الحشد الشعبي

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